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Espreso.tvЭкономикаМинэкономразвития планирует продавать государственную и коммунальную землю через ProZorro

Минэкономразвития планирует продавать государственную и коммунальную землю через ProZorro


фото: beztabu
Павел Кухта считает, что цифровые технологии, в частности электронные аукционы, могут быстро обеспечить либерализацию государственного управления в экономической сфере

Об этом о первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта заявил во время конференции "Малая приватизация. Цифровизация управления государственными ресурсами", передает пресс служба Минэкономразвития.

Во время своего выступления Павел Кухта отметил, что цифровые технологии, в частности электронные аукционы, могут быстро обеспечить либерализацию государственного управления в экономической сфере.

"Украина имеет достаточно возможностей, чтобы быстро осуществить процесс либерализации государственного управления в экономической сфере. Для этого нужно обеспечить прозрачное, конкурентное и эффективное распределение активов, которыми управляет государство с применением цифровых технологий, таких как электронная торговая система "ProZorro.Продажи ", - отметил он.

Также Павел Кухта отметил, что Минэкономики рассматривает двухуровневую электронную систему "ProZorro.Продажи", как ключевой инструмент для обеспечения прозрачной продажи государственных и коммунальных земель после запуска рынка земли. Также в планах Министерства - использование цифровых инструментов для построения новых рынков, таких как рынок аренды государственного и коммунального имущества, концессии, рынок труда и других.

"Применение электронных аукционов обеспечит государству эффект, по меньшей мере, в четырех важных аспектах: мы повысим конкуренцию и обеспечим равный доступ всех желающих к аукционам, увеличим поступления в государственный бюджет и снимем с него лишнюю нагрузку, связанную с неэффективным управлением государственным имуществом, а также создадим базу данных в отношении по всем правочинам государственного и коммунального имущества", - подчеркнул Павел Кухта.

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