Лукашенко советует Зеленскому "пойти на все" ради возвращения контроля над оккупированным Донбассом

26 сентября, 2019, 12:29

Украинская власть должна делать все "ради мира и целостности страны", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, нужно делать какие-либо шаги для того, чтобы война в стране прекратилась и территории начали возвращаться под контроль украинской власти.

"Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена, и эта территория начинала возвращаться в Украину", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок российско-украинской границы при условии согласия сторон.