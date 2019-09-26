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Espreso.tvОбществоЛукашенко советует Зеленскому "пойти на все" ради возвращения контроля над оккупированным Донбассом

Лукашенко советует Зеленскому "пойти на все" ради возвращения контроля над оккупированным Донбассом


фото: reuters
Украинская власть должна делать все "ради мира и целостности страны", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, нужно делать какие-либо шаги для того, чтобы война в стране прекратилась и территории начали возвращаться под контроль украинской власти.

"Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена, и эта территория начинала возвращаться в Украину", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок российско-украинской границы при условии согласия сторон.

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