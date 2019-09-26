Лукашенко готов отправить белорусских миротворцев на украинско-российскую границу на Донбассе
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам, сообщает РБК-Украина.
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украинско-российской границы при условии согласия сторон.
"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хотя для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон ", - сказал Лукашенко.
По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия и Беларусь собираются объединиться в конфедеративное государство уже в 2022 году. Вскоре в Беларуси эту идею опровергли , заявив, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!