Лукашенко готов отправить белорусских миротворцев на украинско-российскую границу на Донбассе

26 сентября, 2019, 12:00

Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам, сообщает РБК-Украина.

Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украинско-российской границы при условии согласия сторон.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хотя для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон ", - сказал Лукашенко.

По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия и Беларусь собираются объединиться в конфедеративное государство уже в 2022 году. Вскоре в Беларуси эту идею опровергли , заявив, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.