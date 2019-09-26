Лозница получил престижную украинскую премию Довженко за фильм "Донбасс"
Об этом сообщает "Укринформ".
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский вручил государственную премию имени Александра Довженко известному украинскому кинорежиссеру Сергею Лознице за создание полнометражного фильма "Донбасс" (2018).
"Я очень благодарен, что с вашим именем Украина связывает возрождение украинского кино и возрождение культурной дипломатии. То, что вы делаете, представляет Украину за рубежом. Это очень хорошо, что нас знают не только по проблемам, но и по художественных достижениях - во многом это и ваша заслуга ", - сказал Бородянский.
Со своей стороны Лозница отметил, что считает большой честью получить столь высокую награду от государства. В то же время он заявил, что этот первый фильм в его творческой деятельности, который удалось сделать при активной финансовой поддержке Украины.
"За всю мою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 картин - это стало возможным благодаря тому, что последние пять лет изменилась ситуация. Благодаря работе большого количества людей, в том числе - Госкино Украины, Филиппа Ильенко (экс-глава Госкино, - ред. ) и депутатам, которые приняли закон о кино, и тех людей, которые проголосовали за финансирование кино, потому что без этого кино невозможно ", - сказал режиссер.
Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" рассказывает о людях, которые живут в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, и включает 13 переплетенных сюжетов, которые демонстрируют различные сферы жизни на оккупированных территориях. Лента показывает, как боевики забирают автомобиль у местного бизнесмена, как переселенцы живут в подвале, как чиновник обворовывает больницу и как снимаются постановочные новости для телевидения. Лозница написал сценарий картины по мотивам документальных роликов, выложенных очевидцами в Интернет.
Фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. В фильме играют украинские актеры Георгий Делиев, Наталья Бузько, Тамара Яценко, Людмила Смородина, Нина Антонова и другие. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино Украины.
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