Гранд-опера "PRO dni PRO" откроет фестиваль современного искусства DniPRO GogolFest в Днепре

26 сентября, 2019, 12:56

Международный фестиваль современного искусства DniPRO GogolFest начнется 27 сентября, в пятницу, в 21:00 в сердце Днепра - Площади Героев Майдана

Откроет гранд-опера PRO dni PRO от титана украинской культуры Влада Троицкого. Вход свободный.

Гранд-опера PRO dni PRO - это фантазия Влада Троицкого на тему Днепра, осмысление каким город является сегодня и что ждет его завтра.

PRO dni PRO - это мощный художественный акт, к созданию которого причастны самые крутые музыканты, актеры, художники и технические специалисты Украины. Современный взгляд на оперное искусство с сочетанием новейших тенденций в медиа-арте и виджеинге.

Влад Троицкий - украинский театральный режиссер и культуртрегер, основатель ЦСИ «ДАХ», руководитель музыкально-театральных проектов dakhabrakha, Dakh Daughters, NOVA OPERA, ЦеШо, основатель фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST.

Опера создана в коллаборации рейв-бэнда ЦеШо и формации NOVA OPERA.

Как выглядит музыкальная коллаборация NOVA OPERA и ЦеШо