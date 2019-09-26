Гранд-опера "PRO dni PRO" откроет фестиваль современного искусства DniPRO GogolFest в Днепре
Откроет гранд-опера PRO dni PRO от титана украинской культуры Влада Троицкого. Вход свободный.
Гранд-опера PRO dni PRO - это фантазия Влада Троицкого на тему Днепра, осмысление каким город является сегодня и что ждет его завтра.
PRO dni PRO - это мощный художественный акт, к созданию которого причастны самые крутые музыканты, актеры, художники и технические специалисты Украины. Современный взгляд на оперное искусство с сочетанием новейших тенденций в медиа-арте и виджеинге.
Влад Троицкий - украинский театральный режиссер и культуртрегер, основатель ЦСИ «ДАХ», руководитель музыкально-театральных проектов dakhabrakha, Dakh Daughters, NOVA OPERA, ЦеШо, основатель фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST.
Опера создана в коллаборации рейв-бэнда ЦеШо и формации NOVA OPERA.
Как выглядит музыкальная коллаборация NOVA OPERA и ЦеШо
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!