ГБР объявило подозрение в терроризме пограничнику с Луганщины, который работал на "ЛНР"
26 сентября, 2019, 21:17
Следователи Государственного бюро расследований, сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской ГПСУ
Об этом сообщает пресс служба правоохранительного органа.
"По предварительной информации житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция" так называемой ЛНР. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе", - говорится в сообщении.
Сейчас проверяется информация о контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам развединформации.
Пограничнику сообщено о подозрении, сейчас ему выбирают меру пресечения.
В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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