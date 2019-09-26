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Espreso.tvОбществоГБР объявило подозрение в терроризме пограничнику с Луганщины, который работал на "ЛНР"

ГБР объявило подозрение в терроризме пограничнику с Луганщины, который работал на "ЛНР"

Следователи Государственного бюро расследований, сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской ГПСУ
Об этом сообщает пресс служба правоохранительного органа.
 
"По предварительной информации житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция" так называемой ЛНР. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе", - говорится в сообщении.
 
Сейчас проверяется информация о контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам развединформации.
 
Пограничнику сообщено о подозрении, сейчас ему выбирают меру пресечения.
 
В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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