ГБР объявило подозрение в терроризме пограничнику с Луганщины, который работал на "ЛНР"

26 сентября, 2019, 21:17

Следователи Государственного бюро расследований, сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской ГПСУ

Об этом сообщает пресс служба правоохранительного органа.

"По предварительной информации житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция" так называемой ЛНР. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация о контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам развединформации.

Пограничнику сообщено о подозрении, сейчас ему выбирают меру пресечения.

В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.