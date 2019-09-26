ФИФА обвинили в фальсификации результатов голосования за футболиста года в пользу Месси

26 сентября, 2019, 12:12

Несколько участников голосования за лучшего футболиста 2019 года по версии ФИФА заявили, что не отдавали победу аргентинцу Лионелю Месси

Об этом сообщает El Chiringuito в twitter.

В частности, капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за Лионеля Месси. Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич также отметил, что не отдавал голос аргентинцу.

Между тем, в опубликованных ФИФА результатах голосования указано, что игрок с Никарагуа поставил на первое место Месси, на второе - сенегальского нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, а на третье форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Баррера после этого опубликовал фото своего письма в ФИФА, где видно, что он отдал голоса египтянину Мохаммед Салах, Мане и голландцы Вирджил ван Дейку.

"YO NO VOTÉ A MESSI EN" THE BEST "".



El capitán de la Selección de Nicaragua @juanbarreranica asegura que NO PARTICIPÓ en la elección pero aparece en la lista. (Vía "La Prensa") pic.twitter.com/o3W5pUwOSE - El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 25, 2019