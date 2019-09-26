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Espreso.tvСпортФИФА обвинили в фальсификации результатов голосования за футболиста года в пользу Месси

ФИФА обвинили в фальсификации результатов голосования за футболиста года в пользу Месси


фото: REUTERS
Несколько участников голосования за лучшего футболиста 2019 года по версии ФИФА заявили, что не отдавали победу аргентинцу Лионелю Месси

Об этом сообщает El Chiringuito в twitter.

В частности, капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за Лионеля Месси. Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич также отметил, что не отдавал голос аргентинцу.

Между тем, в опубликованных ФИФА результатах голосования указано, что игрок с Никарагуа поставил на первое место Месси, на второе - сенегальского нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, а на третье форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Баррера после этого опубликовал фото своего письма в ФИФА, где видно, что он отдал голоса египтянину Мохаммед Салах, Мане и голландцы Вирджил ван Дейку.

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