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Espreso.tvОбществоФСБ РФ сообщает о задержании в Крыму украинца, ехавшего в Россию на заработки

ФСБ РФ сообщает о задержании в Крыму украинца, ехавшего в Россию на заработки

В оккупированном Крыму сообщают об аресте украинца, задержанного на админкордоне

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сообщение сотрудников российского пограничного управления ФСБ.

В ведомстве утверждают, что мужчина пытался попасть на полуостров по чужому паспорту.

Мужчину задержали на крымском пункте пропуска "Джанкой", подконтрольном сейчас российским службам.

"В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что направлялся в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, поскольку свой потерял. Он планировал вернуть документ настоящему владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия арестованного не сообщается.

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