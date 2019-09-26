ФСБ РФ сообщает о задержании в Крыму украинца, ехавшего в Россию на заработки
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сообщение сотрудников российского пограничного управления ФСБ.
В ведомстве утверждают, что мужчина пытался попасть на полуостров по чужому паспорту.
Мужчину задержали на крымском пункте пропуска "Джанкой", подконтрольном сейчас российским службам.
"В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что направлялся в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, поскольку свой потерял. Он планировал вернуть документ настоящему владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом", - говорится в сообщении ведомства.
В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия арестованного не сообщается.
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