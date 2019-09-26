Французского футболиста обвиняют в краже часов за 70 тыс. евро у одноклубника
26 сентября, 2019, 16:31
18-летнего форварда "Ниццы" Ламина Диаби подозревают в краже часов одноклубника, ценой 70 тыс. евро
Об этом повидоммляе L'Equipe.
18-летний нападающий французской "Ниццы" Ламин Диаби подозревается в краже часов партнера по команде Каспера Дольберга. Аксессуар футболиста оценивается в 70 тыс. евро.
В ближайшее время Диаби должен дать показания французской полиции. Если его вина будет доказана, то "Ницца" разорвет контракт с нападающим.
18-летний Диаби в структуре клуба с 13 лет, провел 6 матчей за основной состав в чемпионате Франции, а также выступает за молодежную сборную Франции.
- В мае дом полузащитника "Барселоны" Артураограбили во время полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
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