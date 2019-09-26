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Espreso.tvСпортФранцузского футболиста обвиняют в краже часов за 70 тыс. евро у одноклубника

Французского футболиста обвиняют в краже часов за 70 тыс. евро у одноклубника


фото: twitter
18-летнего форварда "Ниццы" Ламина Диаби подозревают в краже часов одноклубника, ценой 70 тыс. евро

Об этом повидоммляе L'Equipe.

18-летний нападающий французской "Ниццы" Ламин Диаби подозревается в краже часов партнера по команде Каспера Дольберга. Аксессуар футболиста оценивается в 70 тыс. евро.

В ближайшее время Диаби должен дать показания французской полиции. Если его вина будет доказана, то "Ницца" разорвет контракт с нападающим.

18-летний Диаби в структуре клуба с 13 лет, провел 6 матчей за основной состав в чемпионате Франции, а также выступает за молодежную сборную Франции.

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