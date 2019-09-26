Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира

26 сентября, 2019, 11:38

Первая леди Украины Елена Зеленская надеется, что вскоре украинцы смогут слушать экскурсии в музеях мира на украинском языке

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Соответствующее заявление госпожа Зеленская сделала во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

"Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке", - говорится в сообщении.