Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира
26 сентября, 2019, 11:38
Первая леди Украины Елена Зеленская надеется, что вскоре украинцы смогут слушать экскурсии в музеях мира на украинском языке
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.
Соответствующее заявление госпожа Зеленская сделала во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
"Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
Читайте также
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
-
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября