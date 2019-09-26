Экс-капитан "Барселоны" отказался возвращаться в клуб
Об этом Пуйоль написал в twitter.
По его словам, после тщательного обдумывания предложения, он решил не возвращаться в "Барсу".
"В последние недели публиковали новости о моем возможном возвращении в" Барселону "в качестве спортивного директора. Я чувствую, что обязан сообщить всем болельщикам, что после тщательного обдумывания решил не принимать предложение клуба", - написал Пуйоль.
Экс-капитан поблагодарил клуб за доверие и заверил, что "Барселона" остается его домом.
"Это было непростое решение, ведь я всегда говорил, что хотел бы вернуться в" Барселону ", это мой дом, но разные проекты, в которых я задействован сейчас, не позволят мне быть полностью преданным клубу, чего требует эта должность. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в связи с предложением такого ответственного поста. Да здравствует "Барселона", - написал Пуйоль.
41-летний Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 до 2014 года и вместе с клубом выиграл шесть чемпионатов Испании, три Лиги чемпионов, и по два Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат мира.
Buenas tardes a todos,- Carles Puyol (@ Carles5puyol) September 25, 2019
En las últimas semanas se han publicado distintas noticias sobre mi posible incorporación al FC Barcelona como Director Deportivo. Es por ello que me siento en la obligación de comunicar a toda la familia culé que, después de sopesarlo mucho,
- В сентябре стало известно, что "Барселоне" грозит штраф в 300 млн евро за переговоры с французом Гризманном, который имел действующий контракт с "Атлетико".
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