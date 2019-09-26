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Espreso.tvСпортЭкс-капитан "Барселоны" отказался возвращаться в клуб

Экс-капитан "Барселоны" отказался возвращаться в клуб


фото: twitter
Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль отказался занять пост спортивного директора испанского клуба

Об этом Пуйоль написал в twitter.

По его словам, после тщательного обдумывания предложения, он решил не возвращаться в "Барсу".

"В последние недели публиковали новости о моем возможном возвращении в" Барселону "в качестве спортивного директора. Я чувствую, что обязан сообщить всем болельщикам, что после тщательного обдумывания решил не принимать предложение клуба", - написал Пуйоль.

Экс-капитан поблагодарил клуб за доверие и заверил, что "Барселона" остается его домом.

"Это было непростое решение, ведь я всегда говорил, что хотел бы вернуться в" Барселону ", это мой дом, но разные проекты, в которых я задействован сейчас, не позволят мне быть полностью преданным клубу, чего требует эта должность. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в связи с предложением такого ответственного поста. Да здравствует "Барселона", - написал Пуйоль.

41-летний Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 до 2014 года и вместе с клубом выиграл шесть чемпионатов Испании, три Лиги чемпионов, и по два Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат мира.

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