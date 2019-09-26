Экс-капитан "Барселоны" отказался возвращаться в клуб

26 сентября, 2019, 14:14

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль отказался занять пост спортивного директора испанского клуба

Об этом Пуйоль написал в twitter.

По его словам, после тщательного обдумывания предложения, он решил не возвращаться в "Барсу".

"В последние недели публиковали новости о моем возможном возвращении в" Барселону "в качестве спортивного директора. Я чувствую, что обязан сообщить всем болельщикам, что после тщательного обдумывания решил не принимать предложение клуба", - написал Пуйоль.

Экс-капитан поблагодарил клуб за доверие и заверил, что "Барселона" остается его домом.

"Это было непростое решение, ведь я всегда говорил, что хотел бы вернуться в" Барселону ", это мой дом, но разные проекты, в которых я задействован сейчас, не позволят мне быть полностью преданным клубу, чего требует эта должность. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в связи с предложением такого ответственного поста. Да здравствует "Барселона", - написал Пуйоль.

41-летний Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 до 2014 года и вместе с клубом выиграл шесть чемпионатов Испании, три Лиги чемпионов, и по два Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат мира.

Buenas tardes a todos,



En las últimas semanas se han publicado distintas noticias sobre mi posible incorporación al FC Barcelona como Director Deportivo. Es por ello que me siento en la obligación de comunicar a toda la familia culé que, después de sopesarlo mucho, - Carles Puyol (@ Carles5puyol) September 25, 2019