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Espreso.tvОбществоЭкс-генпрокурор Шокин через Верховный суд собирается восстановиться в должности, - СМИ

Экс-генпрокурор Шокин через Верховный суд собирается восстановиться в должности, - СМИ

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил судиться из-за своего увольнения и требовать восстановления в должности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что Шокин требует признать незаконным решение 5-го президента Украины Петра Порошенко о его увольнении.

Суд постановил открыть производство по вновь открывшимся обстоятельствам относительно дела по иску Шокина к президенту Украины, Верховной Раде Украины о признании незаконными и отмене решений.

Дело рассматривать по правилам упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей.

Напомним, что Шокин был в должности генерального прокурора в 2015-2016 годах.

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