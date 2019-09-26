Экс-генпрокурор Шокин через Верховный суд собирается восстановиться в должности, - СМИ
26 сентября, 2019, 14:49
Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил судиться из-за своего увольнения и требовать восстановления в должности
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что Шокин требует признать незаконным решение 5-го президента Украины Петра Порошенко о его увольнении.
Суд постановил открыть производство по вновь открывшимся обстоятельствам относительно дела по иску Шокина к президенту Украины, Верховной Раде Украины о признании незаконными и отмене решений.
Дело рассматривать по правилам упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей.
Напомним, что Шокин был в должности генерального прокурора в 2015-2016 годах.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!