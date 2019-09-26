Доллар и евро продолжают дешеветь
26 сентября, 2019, 09:07
Американский доллар сбросил в цене 9 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
В четверг, 26 сентября, $ 1 стоит 24,12 грн.
Евро в сутки подешевело на 15 копеек и стоит 26,49 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,12 грн, продают - 24,20 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,40 грн, продают - 26,55 грн.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!