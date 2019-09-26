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Espreso.tvОбществоДоллар и евро продолжают дешеветь

Доллар и евро продолжают дешеветь

Американский доллар сбросил в цене 9 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

В четверг, 26 сентября, $ 1 стоит 24,12 грн.

Евро в сутки подешевело на 15 копеек и стоит 26,49 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,12 грн, продают - 24,20 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,40 грн, продают - 26,55 грн.

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