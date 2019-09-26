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Espreso.tvОбществоДо +20: в пятницу в Украине потеплеет

До +20: в пятницу в Украине потеплеет

В пятницу, 27 сентября, температура воздуха в течение дня составит + 15 + 20 градусов

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Отмечается, что на Севере еще будет свежее, + 12 + 17 градусов.

"Дожди в пятницу пройдут на Западе и Юге, а на Севере, возможно, какие-то заблудшие островки влаги будут слоняться. А так, в большинстве областей будет сухо", - предупредила Наталья Диденко.

В Киеве пятница ожидается теплой, около 15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов. Дожди в столице маловероятны.

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