До +20: в пятницу в Украине потеплеет
26 сентября, 2019, 10:48
В пятницу, 27 сентября, температура воздуха в течение дня составит + 15 + 20 градусов
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Отмечается, что на Севере еще будет свежее, + 12 + 17 градусов.
"Дожди в пятницу пройдут на Западе и Юге, а на Севере, возможно, какие-то заблудшие островки влаги будут слоняться. А так, в большинстве областей будет сухо", - предупредила Наталья Диденко.
В Киеве пятница ожидается теплой, около 15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов. Дожди в столице маловероятны.
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