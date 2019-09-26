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Espreso.tvВойна с РФДень в зоне ООС: оккупанты совершили 7 обстрелов, ранен украинский военный

День в зоне ООС: оккупанты совершили 7 обстрелов, ранен украинский военный

В течение 26 сентября, по состоянию на 19:00 российские вооруженные формирования и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из снайперского оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
 
В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

 

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