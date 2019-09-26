Без лидеров Германии и Франции не было бы санкций ЕС против РФ, - Порошенко
Об этом Петр Порошенко сказал в комментарии журналистам.
"Могу отметить как человек, который владел полным объемом информации по переговорам по безопасности Украины - без Ангелы Меркель, без Франсуа Олланда, без Эммануэля Макрона, сменившего Франсуа Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможны. Потому что эти две страны представляли весь Европейский союз", - заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что не будет комментировать суть разговора президента Владимира Зеленского с его американским коллегой, в которой те, среди прочего, высказались о "недостаточной" помощьи Украине со стороны европейских государств.
"Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься... Мы благодарны США за поддержку, которую они демонстрировали, оказывали Украине во время российской агрессии - санкциями, военной помощью, экономической помощью, миссиями советников. Так же мы благодарны Европейскому союзу. Это то, на что Путин не рассчитывал - что 28 стран-членов объединятся и совместно примут решение и о санкциях против России, и об экономической, политической, технологической помощи", - сказал Порошенко.
Порошенко убежден, что для Украины жизненно необходимо сохранить двустороннюю поддержку. "Ни в коем случае нельзя Украине быть привлеченной к этой предвыборной внутренней борьбе в Соединенных Штатах Америки, или в любых других государствах", - добавил он.
Пятый президент Украины выразил надежду, что дипломатическими усилиями будут минимизированы последствия сложившейся ситуации по итогам обнародования стенограммы июльского разговора Зеленского и Трампа.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!