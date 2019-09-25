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Espreso.tvОбществоЗеленский с трибуны Генассамблеи призвал к "обновлению механизмов ООН"

Зеленский с трибуны Генассамблеи призвал к "обновлению механизмов ООН"


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что механизмы, обеспечивающие международную безопасность, начинают давать сбой, а значит, требуют обновления

Об этом он заявил, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Еспресо.TV.

Президент напомнил, что Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги на пути к международной безопасности, например, когда отказалась от ядерного потенциала, который в то время был большим, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых.

"Потому что нам казалось, что все мы строим другой, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали ее, не нужно иметь ядерное оружие. В каком тебе будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок. В конце концов в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий. и почти ежедневно теряет своих граждан. Именно поэтому кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил. Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных институтов, в частности ООН, но следует признать, что механизм не есть безупречным. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а значит, нуждаются в обновлении. Организация объединенных наций - да, будем откровенными: являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если да, то что именно объединяет их? Бедствия, катастрофы, войны. С этой самой высокой в мире трибуны всегда слышны призывы к справедливым изменениям. Правильные обещания, провозглашение новых инициатив. Пришло время сделать так, чтобы они всегда подкреплялись реальными делами. Поскольку в современном мире, где человеческая жизнь стоит 10 долларов, слова давно уже обесценены", - сказал Зеленский.

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