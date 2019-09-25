Зеленский: "Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат"

25 сентября, 2019, 08:16

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил Левена за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.