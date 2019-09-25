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Espreso.tvОбществоЗеленский: "Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат"

Зеленский: "Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат"


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и обсудили перспективы переговоров по Донбассу

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил Левена за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

 

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