Зеленский: "Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат"
25 сентября, 2019, 08:16
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и обсудили перспективы переговоров по Донбассу
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Зеленский.
Украинский президент также поблагодарил Левена за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
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