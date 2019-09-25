Зеленский подписал законопроект, вводящий госслужбу по контракту
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.
По словам премьер-министра, появится возможность эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает.
"Вводим контрактную государственную службу. Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободный", - отмечает Гончарук.
Он также отмечает, что отныне будут ликвидированы бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений по неэффективной работе госслужащих. "Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии", - заявил Гончарук.
По оценкам премьера, изменится структура оплаты труда. Объем премии будет зависеть от производительности работника. Он отметил, что к сотрудничеству приглашают активную молодежь.
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