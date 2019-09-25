Зеленский подписал законопроект, вводящий госслужбу по контракту

25 сентября, 2019, 12:34

Президент подписал законопроект №1066, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

По словам премьер-министра, появится возможность эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает.

"Вводим контрактную государственную службу. Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободный", - отмечает Гончарук.

Он также отмечает, что отныне будут ликвидированы бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений по неэффективной работе госслужащих. "Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии", - заявил Гончарук.

По оценкам премьера, изменится структура оплаты труда. Объем премии будет зависеть от производительности работника. Он отметил, что к сотрудничеству приглашают активную молодежь.