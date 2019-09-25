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Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил восстановление Донбасса и добычу газа с премьер-министром Норвегии

Зеленский обсудил восстановление Донбасса и добычу газа с премьер-министром Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях Генассамблеи ООН с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Украинский президент и глава норвежского правительства, в частности, договорились способствовать привлечению норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса. Солберг отметила, что норвежский бизнес интересуется Украиной на фоне улучшения прозрачности работы и антикоррупционных инициатив. Президент Украины заверил, что реформы будут продолжаться.

"Мы реформируем наши правоохранительные органы, у нас будет приватизация, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины предложил партнерство в вопросе добычи газа в Украине.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Также стороны обсудили развитие альтернативной энергетики. В конце встречи Солберг подарила Владимиру Зеленскому футбольный мяч с изображением Целей устойчивого развития.

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