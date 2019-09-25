Зеленский на сессии Генассамблеи ООН показал пулю, которой боевики на Донбассе застрелили Слипака

25 сентября, 2019, 16:44

Президент Украины обратился к собравшимся, показав 12,7-миллиметровую пулю, которая остановила сердце украинского баритона, который воевал на Востоке Украины

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на сессии Генассамблеи ООН, передает Еспресо.TV.

"Расскажу историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров всего мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Соборе Нотр-Дам и Гранд-опере в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит так", - сказал президент и продемонстрировал пулю.