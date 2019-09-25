Заморозки отступают: синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дождь на четверг
25 сентября, 2019, 13:44
В четверг, 26 сентября, в западных и северных областях, а также на Виннитчине, будут осадки
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Отмечается, что в восточной части, большинстве центральных областей и Юга удержится сухая погода.
"Температура воздуха - без особых изменений, в течение дня + 14 + 20 градусов, на севере + 10 + 15 градусов. Заморозки отступают. Пока", - рассказала Диденко.
В Киеве в четверг дождь и примерно 13 градусов.
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