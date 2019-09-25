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Espreso.tvОбществоЗаморозки отступают: синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дождь на четверг

Заморозки отступают: синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дождь на четверг

В четверг, 26 сентября, в западных и северных областях, а также на Виннитчине, будут осадки

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Отмечается, что в восточной части, большинстве центральных областей и Юга удержится сухая погода.

"Температура воздуха - без особых изменений, в течение дня + 14 + 20 градусов, на севере + 10 + 15 градусов. Заморозки отступают. Пока", - рассказала Диденко.

В Киеве в четверг дождь и примерно 13 градусов.

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