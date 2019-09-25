Задержан организатор и исполнитель покушения на убийство полицейского

25 сентября, 2019, 18:52

Организатором убийства оказался экс-милиционер, который обратился к киллеру

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

В июле этого года начальник Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области стал мишенью для киллера. Лишь чудом полковнику полиции удалось спасти свою жизнь. Сейчас главные фигуранты преступления задержаны.

Утром 11 июля 2019 г. в Ужгороде был обстрелян легковой автомобиль, на котором передвигался начальник управления защиты экономики в Закарпатской области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Полковник полиции чудом не пострадал.

Для установления заказчика преступления, организаторов и исполнителей, установления их коррумпированных завязок с чиновниками разных ветвей власти и криминальным элементом региона, привлечения виновных к уголовной ответственности министр внутренних дел Украины поручил проведение оперативно-розыскных мероприятий Департаменту внутренней безопасности, Департаменту защиты экономики, другим оперативным службам НПУ и Главному следственному управлению.

Так, было установлено немало свидетелей и очевидцев происшествия, которые видели подозрительных лиц утром 11 июля, видели непосредственно самого киллера и описали его путь передвижения до момента преступления и после. Также были задействованы кинологи и водолазы ГСЧС.

На дне реки Уж нашли орудие преступления - пистолет-пулемет "Скорпион" калибра 7,65 мм с маркировкой. Кроме того, на берегу реки было найдены и предметы одежды, которые выбросил злоумышленник во время ухода. Оперативные мероприятия отработки вывели правоохранителей на преступную группу, которая действовала в регионе.

Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД за тесные, дружественные связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой на самом деле выполняли заказные грязные дела.

Были установлены обстоятельства преступления и все причастные к нему лица.

Организатором убийства оказался лидер преступной группировки, экс-милиционер, который для ликвидации жертвы подобрал киллера. Мотив преступления связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ путем подкупа избирателей.

Собрав достаточно доказательств, силами бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, бойцов корда и полка полиции особого назначения, оперативников ДВБ и ДЗЭ, следственных ГСУ в Ужгороде было произведено задержание 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство правоохранителя.

Также проведены 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружены и изъяты средства, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. В настоящее время задержанные уже доставлены в Киев и объявлены подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям.