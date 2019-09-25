Известный британский боксер ошарашил заявлением, что Земля плоская
Об этом сообщает Metro.
Известный британский боксер Карл Фроч, который является бывшим чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) заявил, что не согласен с устоявшимся мнением и считает планету Земля плоской. Фроча не убеждают фото из космоса, которые регулярно публикует NASA.
"Земля плоская, сто процентов. Нет никаких доказательств искривления Земли. Смотрю на фото и думаю: постойте, это похоже на мультики. Вот когда кто-то откроет чартерные рейсы и можно будет посмотреть на Землю и увидеть, как она выглядит, я поверю, что Земля круглая ", - признался боксер.
Карл Фроч завершил спортивную карьеру в 2014м году, был многократным чемпионом мира по версиям WBC (Всемирный боксерский совет), IBF (Международная боксерская федерация) и WBA (Всемирная боксерская ассоциация).
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