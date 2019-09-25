Импичмент Трампу маловероятен, поскольку для этого нет голосов, - эксперт

25 сентября, 2019, 12:10

На сегодняшний день отставка президента Соединенных Штатов в результате импичмента выглядит маловероятной, поскольку для этого не хватает голосов, а основания самого импичмента выглядят туманными

Об этом рассказал в эфире Еспресо.TV эксперт Украинского института будущего Илья Куса.

"На мой взгляд, отставки в результате импичмента не будет, до этого не дойдет, поскольку голосов для этого в сенате не соберётся", - сказал он.

По словам Куси, Сенат на сегодняшний день контролируют республиканцы, и он не представляет ситуации, при которой они будут голосовать против собственного президента. Тем более, что причина объявления импичмента довольно туманна - потому что даже то, что написано в американской конституции об импичменте, оставляет много пространства для интерпретаций.

Кроме того, пока нет четких доказательств, что Трамп сделал, например, государственную измену, или еще какие-то вещи, за которые можно объявлять импичмент, убежден эксперт.

"Поэтому я думаю, что до отставки не дойдет, история с импичментом - это будет то же, что было с расследованием Роберта Мюллера - это станет объектом политической борьбы между республиканцами и демократами накануне выборов президента в 2020 году", - резюмировал он.