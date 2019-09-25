Импичмент Трампу маловероятен, поскольку для этого нет голосов, - эксперт
Об этом рассказал в эфире Еспресо.TV эксперт Украинского института будущего Илья Куса.
"На мой взгляд, отставки в результате импичмента не будет, до этого не дойдет, поскольку голосов для этого в сенате не соберётся", - сказал он.
По словам Куси, Сенат на сегодняшний день контролируют республиканцы, и он не представляет ситуации, при которой они будут голосовать против собственного президента. Тем более, что причина объявления импичмента довольно туманна - потому что даже то, что написано в американской конституции об импичменте, оставляет много пространства для интерпретаций.
Кроме того, пока нет четких доказательств, что Трамп сделал, например, государственную измену, или еще какие-то вещи, за которые можно объявлять импичмент, убежден эксперт.
"Поэтому я думаю, что до отставки не дойдет, история с импичментом - это будет то же, что было с расследованием Роберта Мюллера - это станет объектом политической борьбы между республиканцами и демократами накануне выборов президента в 2020 году", - резюмировал он.
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