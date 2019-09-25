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Espreso.tvОбществоИмпичмент можно и Зеленскому объявлять, - Княжицкий

Импичмент можно и Зеленскому объявлять, - Княжицкий

За преступное пренебрежение к европейским партнерам, за ручное назначение "своего прокурора" и намерение управлять его деятельностью

Такое мнение высказал в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Импичмент можно и Зеленскому объявлять. За преступное пренебрежение к европейским партнерам, за ручное назначение "своего прокурора" и намерение управлять его деятельностью. Но сам Зеленский провел закон об импичменте, который делает его невозможным. Переписывался по этому поводу с товарищем. Вот что он пишет:

"Кстати, ситуация с импичментом для Трампа является красноречивым показателем, как выглядит импичмент здоровой демократии. Для того чтобы запустить процедуру, не нужно принимать решение 3/4 конгресса, не нужен вывод Верховного суда - процедуру запускает парламент в лице его главы, который поручает 6 основным комитетам проводить свои расследования. Еще более для нас выглядит странным то, за что против президента открыт импичмент: сказанное им находится на том же уровне, что и "я щас Баканову позвоню", и для нас это не выглядит какой-то диковинкой .

Главное отличие в том, что у нас в основе процедуры импичмента лежит тезис "защитить президента от мелких обвинений". В то же время США напоминают нам, что импичмент - это не элемент нападок на президента, а часть системы ответственности президента за злоупотребление властью вопреки целям, для которых она предоставлена. Ведь должность президента - это большие полномочия, но и одновременно большая ответственность. И здоровая процедура импичмента за нарушение не только уголовного закона, но и Конституции, это и есть то, что сдерживает президента и заставляет его думать, прежде чем "звонить Баканову", - написал Княжицкий.

 

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