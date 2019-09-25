Ярмоленко попал на баннер лондонского дерби

25 сентября, 2019, 12:49

Украинский футболист Андрей Ярмоленко попал на баннер матча чемпионата Англии между лондонскими "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлэс"

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко стал центральным лицом матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлэс". 29-летний игрок украсил баннер лондонского дерби с анонсом поединка.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 5 матчей в чемпионате Англии, где забил 2 гола.