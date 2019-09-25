Ярмоленко попал на баннер лондонского дерби
25 сентября, 2019, 12:49
Украинский футболист Андрей Ярмоленко попал на баннер матча чемпионата Англии между лондонскими "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлэс"
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко стал центральным лицом матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлэс". 29-летний игрок украсил баннер лондонского дерби с анонсом поединка.
В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 5 матчей в чемпионате Англии, где забил 2 гола.
- Напомним, 22 сентября, в 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".
- Украинский футболист Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
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