Япония запустила на МКС беспилотный грузовой космический корабль
25 сентября, 2019, 14:11
Kounotori 8 должен доставить на МКС 5,3 тонны груза, среди которого - предметы повседневного обихода, аккумуляторы и спутники
Об этом сообщает NHK.
В среду, 25 сентября, Япония запустила на Международную космическую станцию (МКС) беспилотный грузовой космический корабль Kounotori 8.
Сейчас космический корабль движется в направлении МКС.
"Kounotori 8 был запущен из Космического Центра Танегасима в префектуре Кагосима рано утром в среду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск беспилотника было отсрочен на две недели из-за возникновения возгорания на пусковой установке.
Kounotori 8 должен доставить на МКС 5,3 тонны груза, среди которого - предметы повседневного обихода, аккумуляторы и спутники. Стыковка запланировано на субботу, 28 сентября.
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