Xiaomi представила смартфон с экраном с двух сторон за 70 тыс. грн
Об этом сообщает The Verge .
Задняя панель гаджета будет отображать различную информацию, в том числе прогноз погоды и навигатор. На боковой панели расположены индикаторы заряда батареи и сигнала сети, а также сенсорные кнопки громкости.
На задней панели Mi Mix Alpha находится 108-мегапиксельная камера, разработанная совместно с Samsung. Кроме того, в гаджете встроены 20-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный объектив.
А вот фронтальной камеры в Mi Mix Alpha нет. Зато есть 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Также он имеет батарею на 4050 мAгод и поддерживает 5G.
Mi Mix Alpha выпустят в ближайшее время ограниченной серией. Цена составит 19999 юаней ($ 2800, или около 70 тыс. Грн).
This is #MiMIXAlpha , a surround display 5G concept smartphone. Challenge the impossible, to make the future possible. pic.twitter.com/ZqLfWydmJg- Xiaomi #MiMIXAlpha (@Xiaomi) 24 сентября 2019
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