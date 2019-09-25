Xiaomi представила смартфон с экраном с двух сторон за 70 тыс. грн

25 сентября, 2019, 10:47

Китайский IT-гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Экран устройства "обернут" вокруг корпуса, так что площадь дисплея у новинки составляет 180%

Об этом сообщает The Verge .

Задняя панель гаджета будет отображать различную информацию, в том числе прогноз погоды и навигатор. На боковой панели расположены индикаторы заряда батареи и сигнала сети, а также сенсорные кнопки громкости.

На задней панели Mi Mix Alpha находится 108-мегапиксельная камера, разработанная совместно с Samsung. Кроме того, в гаджете встроены 20-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный объектив.

А вот фронтальной камеры в Mi Mix Alpha нет. Зато есть 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Также он имеет батарею на 4050 мAгод и поддерживает 5G.

Mi Mix Alpha выпустят в ближайшее время ограниченной серией. Цена составит 19999 юаней ($ 2800, или около 70 тыс. Грн).