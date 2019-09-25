Вступил в силу закон об уменьшении давления на бизнес
25 сентября, 2019, 10:10
Законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" 25 сентября вступил в силу
Во вторник закон был опубликован в издании "Голос Украины", передает РБК-Украина .
Документом предусматривается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть сегодня, 25 сентября.
Законом предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.
- Напомним, 18 сентября Верховная Рада в целом приняла закон, отменяющий уголовную ответственность за совершение фиктивной предпринимательской деятельности.
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