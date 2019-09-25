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Espreso.tvОбществоВступил в силу закон об уменьшении давления на бизнес

Вступил в силу закон об уменьшении давления на бизнес

Законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" 25 сентября вступил в силу

Во вторник закон был опубликован в издании "Голос Украины", передает РБК-Украина .

Документом предусматривается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть сегодня, 25 сентября.

Законом предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

 

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