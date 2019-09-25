В Японии разгорелся скандал из-за шутки о цвете кожи звездной теннисистки

25 сентября, 2019, 17:30

В Японии известным юмористам пришлось извиняться за шутку о цвете кожи победительницы турниров Большого Шлема Наоми Осаки

Об этом сообщает Reuters.

Японский комедийный дуэт A Masso во время одного из своих выступлений пошутил над победительницей US Open-2018 и Australian Open-2019 Наоми Осакой.

В частности, юмористы заявили, что Осака выглядит "очень загорелой" и ей "нужен отбеливатель". Шутки вызвали возмущение пользователей соцсетей и впоследствии A Masso извинились.

"Мы искренне извиняемся за то, что причинили дискомфорт этому человеку. Нам нужно было подумать об этом, прежде чем делать ремарки, которые оскорбили многих людей. Больше такое не повторится", - пообещали комики.

Отец Наоми Осаки - гаитянин, а мать - японка.