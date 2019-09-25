В Японии разгорелся скандал из-за шутки о цвете кожи звездной теннисистки
25 сентября, 2019, 17:30
В Японии известным юмористам пришлось извиняться за шутку о цвете кожи победительницы турниров Большого Шлема Наоми Осаки
Об этом сообщает Reuters.
Японский комедийный дуэт A Masso во время одного из своих выступлений пошутил над победительницей US Open-2018 и Australian Open-2019 Наоми Осакой.
В частности, юмористы заявили, что Осака выглядит "очень загорелой" и ей "нужен отбеливатель". Шутки вызвали возмущение пользователей соцсетей и впоследствии A Masso извинились.
"Мы искренне извиняемся за то, что причинили дискомфорт этому человеку. Нам нужно было подумать об этом, прежде чем делать ремарки, которые оскорбили многих людей. Больше такое не повторится", - пообещали комики.
Отец Наоми Осаки - гаитянин, а мать - японка.
- 25 сентября третья ракетка мира украинка Элина Свитолина заявила, что ее любимым теннисистом является американец Андре Агасси .
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