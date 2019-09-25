В Турции автобус с полицейскими спецназом подорвался на фугасе (видео)
25 сентября, 2019, 12:18
На юге Турции, в городе Юрегир провинции Адана, в результате срабатывания установленного у дороги взрывного устройства во время проезда полицейского автобуса пострадали 5 человек
Подробности сообщает Нaberler .
"Утром в 07.20 во время проезда служебного транспортного средства, перевозившего полицейский спецназ, произошел взрыв. Повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины. Пострадал 1 полицейский и 4 гражданских лица", - говорится в сообщении.
На место прибыли спасатели и бригады медиков.
Губернатор провинции Адана Махмут Демирташ сообщил впоследствии, что "ранены чувствуют себя хорошо".
В связи с произошедшим в регионе начата масштабная спецоперация.
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