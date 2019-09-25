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Espreso.tvМирВ Турции автобус с полицейскими спецназом подорвался на фугасе (видео)

В Турции автобус с полицейскими спецназом подорвался на фугасе (видео)

На юге Турции, в городе Юрегир провинции Адана, в результате срабатывания установленного у дороги взрывного устройства во время проезда полицейского автобуса пострадали 5 человек

Подробности сообщает Нaberler .

"Утром в 07.20 во время проезда служебного транспортного средства, перевозившего полицейский спецназ, произошел взрыв. Повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины. Пострадал 1 полицейский и 4 гражданских лица", - говорится в сообщении.

На место прибыли спасатели и бригады медиков.

Губернатор провинции Адана Махмут Демирташ сообщил впоследствии, что "ранены чувствуют себя хорошо".

 

В связи с произошедшим в регионе начата масштабная спецоперация.

 

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