В Турции автобус с полицейскими спецназом подорвался на фугасе (видео)

25 сентября, 2019, 12:18

На юге Турции, в городе Юрегир провинции Адана, в результате срабатывания установленного у дороги взрывного устройства во время проезда полицейского автобуса пострадали 5 человек

Подробности сообщает Нaberler .

"Утром в 07.20 во время проезда служебного транспортного средства, перевозившего полицейский спецназ, произошел взрыв. Повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины. Пострадал 1 полицейский и 4 гражданских лица", - говорится в сообщении.

На место прибыли спасатели и бригады медиков.

Губернатор провинции Адана Махмут Демирташ сообщил впоследствии, что "ранены чувствуют себя хорошо".

В связи с произошедшим в регионе начата масштабная спецоперация.