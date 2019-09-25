 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Пакистане произошло землетрясение, не менее 19 погибших

В Пакистане произошло землетрясение, не менее 19 погибших

На востоке Пакистана произошло землетрясение, его сила составила 5,2 балла, а эпицентр находился в городе Мирпур

Об этом сообщает The Guardian .

По данным полиции, по меньшей мере 19 человек убиты и более 300 ранены.

В результате землетрясения на дорогах заметны трещины глубиной 1-2 метра, в которых застревают автомобили. Очевидцы сообщили также о 400 поврежденных домов в некоторых селах.

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать