В Пакистане произошло землетрясение, не менее 19 погибших

25 сентября, 2019, 08:14

На востоке Пакистана произошло землетрясение, его сила составила 5,2 балла, а эпицентр находился в городе Мирпур

Об этом сообщает The Guardian .

По данным полиции, по меньшей мере 19 человек убиты и более 300 ранены.

В результате землетрясения на дорогах заметны трещины глубиной 1-2 метра, в которых застревают автомобили. Очевидцы сообщили также о 400 поврежденных домов в некоторых селах.