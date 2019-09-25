В Пакистане произошло землетрясение, не менее 19 погибших
25 сентября, 2019, 08:14
На востоке Пакистана произошло землетрясение, его сила составила 5,2 балла, а эпицентр находился в городе Мирпур
Об этом сообщает The Guardian .
По данным полиции, по меньшей мере 19 человек убиты и более 300 ранены.
В результате землетрясения на дорогах заметны трещины глубиной 1-2 метра, в которых застревают автомобили. Очевидцы сообщили также о 400 поврежденных домов в некоторых селах.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!