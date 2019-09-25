В Китае открыли аэропорт, который может стать крупнейшим в мире
Об этом пишет Reuters .
Аэропорт в форме феникса расположен на юге Пекина и поможет облегчить давление на существующий международный аэропорт Capital на северо-востоке столицы, где ограничения пропускной способности часто вызывает задержку рейсов.
Новый аэропорт, разработанный иракским архитектором, может похвастаться четырьмя взлетными полосами, и к 2025 году, как ожидается, сможет принимать до 72 миллионов пассажиров в год, а в перспективе - 100 млн.
Ожидается, что он станет одним из самых нагруженных аэропортов в мире, поскольку страна, как прогнозируется, к 2022 году обойдет США как крупнейший в мире авиационный рынок.
Основными авиакомпаниями Дасин станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Кроме того, свои маршруты в новый аэропорт намерен перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.
Аэропорт стоил стране $ 63 млрд, и строили его 5 лет.
President Xi Jinping announced the official opening of the Beijing Daxing International Airport at the operation ceremony on Wed morning. It is the world's largest single-terminal airport. pic.twitter.com/b3qplYDOmO- People's Daily, China (@PDChina) 25 сентября 2019
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