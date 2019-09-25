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Espreso.tvОбществоВ Киеве арестовали врачей, которые требовали от больных раком деньги за бесплатные лекарства

В Киеве арестовали врачей, которые требовали от больных раком деньги за бесплатные лекарства

Заведующему отделением и врачу-онкологу следователи полиции Киева недавно сообщили о подозрении за требование оплаты за медикаменты, которые предоставляются пациентам бесплатно

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Следователи столичной полиции при оперативном сопровождении сотрудников киевского управления защиты экономики под процессуальным руководством прокураты Киева задокументировали противоправную деятельность двух сотрудников Национального института рака.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов они требовали и получали средства от пациентов за лекарства, которые должны предоставляться больным бесплатно. Сейчас доказана причастность фигурантов к семи таким случаям. Заведующий отделением разработал соответствующий план: врач-онколог сообщал пациентам, что назначенных им бесплатных медикаментов в лечебном учреждении нет, поэтому они должны заплатить за это лекарство. Больные пострадавшие оплачивали за один курс химиотерапии от 1500 до 18 000 гривень", - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

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Следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным повторно) Уголовного кодекса Украины.

Врача-онколога подозревают в незаконном вымогательстве оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривень каждому.

 

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