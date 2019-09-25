В центре Варшавы самоубийца выбросился с небоскреба и упал на 18-летнего украинца
Об этом сообщает onet.pl.
Трагедия произошла в воскресенье вечером в центре польской столицы. В 22:40 с 18-го этажа выпал 26-летний мужчина - он приземлился прямо на 18-летнего украинском, сидевший на скамейке под домом.
Полиция не сообщает подробностей и причин трагедии, однако СМИ имеет данные, что речь идет о самоубийстве.
В результате инцидента вероятный самоубийца погиб на месте. Украинца, утратившего сознание, госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Врачи борются из его жизни.
По неофициальной информации, погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно с пуфиком.
Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинском на скамейке сидела другой человек. Буквально за несколько секунд до происшествия она покинула место происшествия.
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