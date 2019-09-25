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Espreso.tvОбществоВ центре Варшавы самоубийца выбросился с небоскреба и упал на 18-летнего украинца

В центре Варшавы самоубийца выбросился с небоскреба и упал на 18-летнего украинца


фото: fakt.pl
В Варшаве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на гражданина Украины, который сидел под зданием - украинца госпитализировали в тяжелом состоянии

Об этом сообщает onet.pl.

Трагедия произошла в воскресенье вечером в центре польской столицы. В 22:40 с 18-го этажа выпал 26-летний мужчина - он приземлился прямо на 18-летнего украинском, сидевший на скамейке под домом.

Полиция не сообщает подробностей и причин трагедии, однако СМИ имеет данные, что речь идет о самоубийстве.

В результате инцидента вероятный самоубийца погиб на месте. Украинца, утратившего сознание, госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Врачи борются из его жизни.

По неофициальной информации, погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно с пуфиком.

Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинском на скамейке сидела другой человек. Буквально за несколько секунд до происшествия она покинула место происшествия.

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