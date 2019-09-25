Украинская делегация не едет на сессию ПАСЕ, но Опоплатформа отправляет туда своего делегата

25 сентября, 2019, 14:12

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" делегирует своего представителя для участия в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на официальный отказ украинской делегации от участия в ней

Об этом говорится в заявлении партии.

"" Оппозиционная платформа - За жизнь "не будет уклоняться от выполнения своего долга перед украинским народом. Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ", - заявили в ОПЗЖ.

В партии не назвали делегата. Напомним, что в составе украинской делегации в ПАСЕ является народный депутат от Опоплатформы - Юлия Левочкина.

Отметим, что делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась участвовать в осенней сессии работы организации.