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Espreso.tvОбществоУкраинская делегация не едет на сессию ПАСЕ, но Опоплатформа отправляет туда своего делегата

Украинская делегация не едет на сессию ПАСЕ, но Опоплатформа отправляет туда своего делегата


фото: reuters
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" делегирует своего представителя для участия в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на официальный отказ украинской делегации от участия в ней

Об этом говорится в заявлении партии.

"" Оппозиционная платформа - За жизнь "не будет уклоняться от выполнения своего долга перед украинским народом. Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ", - заявили в ОПЗЖ.

В партии не назвали делегата. Напомним, что в составе украинской делегации в ПАСЕ является народный депутат от Опоплатформы - Юлия Левочкина.

Отметим, что делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась участвовать в осенней сессии работы организации.

 

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