Украина отказалась от ядерного потенциала, но почти ежедневно теряет своих граждан, - Зеленский в ООН

25 сентября, 2019, 17:09

Президент отметил, что Украина отказалась от ядерного потенциала, который в то время был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на сессии Генассамблеи ООН, передает Еспресо.TV.

"Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги к международной безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала, в то время, который, между прочим, был больше чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых", - подчеркнул Зеленский .

По его словам, тогда Украина верила, "что все мы строим другой, новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие, в котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок".

Но, как подчеркнул президент Украины, в конце концов "в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан".

В то же время он предостерег международное сообщество: для любого мнение о том, что его не касается война в Украине и никогда не коснется, может стать роковым.