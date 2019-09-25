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Espreso.tvСпортУкраина достойно покидает чемпионат Европы по волейболу

Украина достойно покидает чемпионат Европы по волейболу


фото: fvu.in.ua
В четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу сборная Украины проиграла Сербии - 3: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

24 августа состоялся четвертьфинальный поединок между сборными Сербии и Украины, где наши соотечественники в боевом матче уступили 3:2.

Сборная Украины удачно начала матч и выиграла первую партию - 25:21. Однако сербы перехватили инициативу и победили в двух следующих сетах - 25:23, 25:22.

Зрелищным для Украинской вышел четвертый сет, где наши спортсмены уверенно переиграли соперника - 25:19.

В решающем периоде сборная Украины к сожалению не смогла собраться с силами, и проиграла команде Сербии - 15:9.

В полуфинале сербы сыграют против французов, которые накануне разгромили сборную Италии - 3: 0.

 

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