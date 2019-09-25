Украина достойно покидает чемпионат Европы по волейболу
25 сентября, 2019, 00:00
В четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу сборная Украины проиграла Сербии - 3: 2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
24 августа состоялся четвертьфинальный поединок между сборными Сербии и Украины, где наши соотечественники в боевом матче уступили 3:2.
Сборная Украины удачно начала матч и выиграла первую партию - 25:21. Однако сербы перехватили инициативу и победили в двух следующих сетах - 25:23, 25:22.
Зрелищным для Украинской вышел четвертый сет, где наши спортсмены уверенно переиграли соперника - 25:19.
В решающем периоде сборная Украины к сожалению не смогла собраться с силами, и проиграла команде Сербии - 15:9.
В полуфинале сербы сыграют против французов, которые накануне разгромили сборную Италии - 3: 0.
- 21 сентября мужская сборная Украины победила команду Бельгии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу.
- Напомним, 18 сентября мужская сборная Украины по волейболу в четвертом туре группового раунда финальной части чемпионата Европы одолела соперников из Эстонии и оформила выход в плей-офф .
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