Спецоперация на Закарпатье: продолжаются обыски в экс-нардепов Балоги и Ланя, - СМИ

25 сентября, 2019, 13:34

По данным журналиста, в аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев с других регионов Украины

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Телеграмм-канале.

"Спецоперация в Закарпатье. Обыски в Ужгороде, Мукачево и Хусте. В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев с других регионов Украины. Причина - дело о покушении на начальника управления защиты экономики Иванкива . По моей информации, которую проверил из нескольких источников - обыски проводят и в экс-нардепов Павла Балоги и Михаила Ланя ", - отметил он.

Кроме этого, в Ужгороде по адресу Рылеева, 4 также обыски. Отмечается, что есть и первые задержанные.

"Арестован Михаил Данил, официально - руководитель федерации бокса Закарпатья. Неофициально - бывший милиционер и руководитель охраны Андрея Стрижака", - пишет Глагола.

По информации журналиста, также задержан подозреваемый-исполнителя стрельбы - действующего полицейского.

Журналист и юрист Роман Келемен также подтвердил , что в Ужгороде и Мукачево проводятся многочисленные обыски у разных людей, полиция приведена в усиленный режим охраны.

"В Хусте даже осадили Хустский городской совет и пропускают всех в здание по удостоверениях (другие говорят, что взяли кого-то взятки). Обыски проводятся даже у братьев Балоги и его друзей, потеря депутатского мандата сразу дала о себе знать", - написал он.

Келемен отметил, что не известно, с чем это связано.

"Есть такие слухи, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по покушения на жизнь на начальника УЗЭ области Иванкива у которого несколько раз стреляли из автоматического оружия", - добавил он.

По информации Келемена, на Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом, в операции задействованы 600 спецназовцев.