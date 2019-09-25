СМИ узнали детали переговоров Зеленского и Лаврова

25 сентября, 2019, 15:46

В Офисе украинского президента подтвердили переговоры Владимира Зеленского и министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Об этом сообщают источники РБК-Украина в ОПУ.

По данным собеседников издания, Зеленский и Лавров обсудили нормандский формат.

"Действительно вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, в котором участвовали все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент состоялась эта беседа", - сообщили источники.

Кроме того, как отметили источники, Лавров сам обратился к Зеленскому.

"Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу нормандского формата", - сообщил источник в Офисе президента.

Ранее российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Сергей Лавров провели короткую беседу в Нью-Йорке.