СМИ узнали детали переговоров Зеленского и Лаврова
Об этом сообщают источники РБК-Украина в ОПУ.
По данным собеседников издания, Зеленский и Лавров обсудили нормандский формат.
"Действительно вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, в котором участвовали все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент состоялась эта беседа", - сообщили источники.
Кроме того, как отметили источники, Лавров сам обратился к Зеленскому.
"Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу нормандского формата", - сообщил источник в Офисе президента.
Ранее российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Сергей Лавров провели короткую беседу в Нью-Йорке.
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