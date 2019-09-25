СБУ провела спецоперацию и схватила боевика "ЛНР", который участвовал в боях возле Дебальцева

25 сентября, 2019, 15:57

На Луганщине контрразведка провела спецоперацию и вывела на контролируемую украинскими властями территорию активного участника террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево.

Впоследствии он совершал боевые дежурства на блокпостах НЗФ "ЛНР" возле оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 г. он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР".

Сейчас осуществляются неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.