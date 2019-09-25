"Им следует это сделать": Трамп ожидает извинений от демократов после обнародования разговора с Зеленским

25 сентября, 2019, 17:44

Президент США считает, что его оппоненты должны извиниться перед ним, ведь разговор с президентом Украины был "идеальным"

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, о чем говорилось по телефону с президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный разговор - мы их удивим!" - отметил Трамп.

Сегодня по распоряжению президента США была обнародована стенограмма разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Напомним, речь идет о распространенной авторитетными СМИ информации, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.

Американский юрист Джордж Конвей заявил, что в случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента.

Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "гарасментом".

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на Зеленского с возможным требованием открыть расследование против семьи Байдена.

Байден, который сейчас является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.

The Washington Post. со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Трамп перед звонком Зеленскому распорядился приостановить выплату Украине $400 млн военной помощи.

Трамп заявил, что продолжит задерживать финансовую помощь Украине.