"Укроборонпром" превратят в холдинг
25 сентября, 2019, 17:49
Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках реформы военно-промышленного комплекса станет холдинговой компанией
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
"Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс заверил, что госконцерн станет активным участником развития отрасли.
"Нашим главным клиентом является украинская армия, а Министерство обороны Украины - партнер №1. Предприятия-участники Концерна будут делать все возможное для обеспечения наших войск всем необходимым", - сказал Абромавичус.
- Напомним, 30 августа 2019 гендиректором госконцерна "Укроборонпром" назначен Абромавичюс. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.
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