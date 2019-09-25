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Espreso.tvОбщество"Укроборонпром" превратят в холдинг

"Укроборонпром" превратят в холдинг


фото: inforesist.org
Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках реформы военно-промышленного комплекса станет холдинговой компанией

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс заверил, что госконцерн станет активным участником развития отрасли.

"Нашим главным клиентом является украинская армия, а Министерство обороны Украины - партнер №1. Предприятия-участники Концерна будут делать все возможное для обеспечения наших войск всем необходимым", - сказал Абромавичус.

  • Напомним, 30 августа 2019 гендиректором госконцерна "Укроборонпром" назначен Абромавичюс. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.
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