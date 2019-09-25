"Украинская диверсантов" Бессарабова и Дудко этапировали из Крыма в Москву, - адвокат

25 сентября, 2019, 18:31

Осужденных по "делу "украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудко этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор

Об этом сообщил адвокат Сергей Легостов, передает "Радио Свобода".

"На днях стало известно, что Володю Дудко и Алексея этапировали из Симферополя в Москву в СИЗО "Лефортово". Пока они в Краснодаре", - рассказал адвокат.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил фигурантов "дела "украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову - в размере 300 тысяч рублей.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи этим приговором.

9 ноября 2016 г. в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудко. Всех трех обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

"На самом деле никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - заявил после задержания Дудки, Штыбликова и Бессарабова представитель ( в 2017 году) Минобороны Украины Андрей Лысенко.

16 ноября 2017 г. Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривень).