"Только украинские компании и физические лица": министр экономики Милованов о доступе иностранцев к рынку земли
25 сентября, 2019, 22:30
Министр экономики Тимофей Милованов отметил, что украинская компания должна быть зарегистрирована и платить налоги в нашем государстве, чтобы иметь право купить землю
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко.
"Это касается даже случае, когда компания может быть украинская, но она оффшоризированная, то деньги выводятся. Украинская компания должна быть здесь и платить налоги здесь. Это для нас важно." - отметил Милованов.
Он добавил, что государство будет следить, чтобы эти налоги платились и наполняли бюджеты общин.
"Мы хотим, что это были украинские компании и украинские физические лица", - утвердил министр
Министр также подтвердил, что в случае получения земли в наследство иностранный гражданин должен будет продать ее в течение года.
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