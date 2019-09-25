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Espreso.tvОбщество"Только украинские компании и физические лица": министр экономики Милованов о доступе иностранцев к рынку земли

"Только украинские компании и физические лица": министр экономики Милованов о доступе иностранцев к рынку земли

Министр экономики Тимофей Милованов отметил, что украинская компания должна быть зарегистрирована и платить налоги в нашем государстве, чтобы иметь право купить землю
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко.
 
"Это касается даже случае, когда компания может быть украинская, но она оффшоризированная, то деньги выводятся. Украинская компания должна быть здесь и платить налоги здесь. Это для нас важно." - отметил Милованов.

Он добавил, что государство будет следить, чтобы эти налоги платились и наполняли бюджеты общин.

"Мы хотим, что это были украинские компании и украинские физические лица", - утвердил министр
 
Министр также подтвердил, что в случае получения земли в наследство иностранный гражданин должен будет продать ее в течение года.
 

 

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