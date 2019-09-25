"Только украинские компании и физические лица": министр экономики Милованов о доступе иностранцев к рынку земли

25 сентября, 2019, 22:30

Министр экономики Тимофей Милованов отметил, что украинская компания должна быть зарегистрирована и платить налоги в нашем государстве, чтобы иметь право купить землю

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко.

"Это касается даже случае, когда компания может быть украинская, но она оффшоризированная, то деньги выводятся. Украинская компания должна быть здесь и платить налоги здесь. Это для нас важно." - отметил Милованов.