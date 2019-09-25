"Так приятно": Диля презентовал клип о том, каким может быть мир без смартфонов

25 сентября, 2019, 15:12

Украинский музыкант выпустил видеоработу на сингл "Так приятно"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Идея клипа сосредоточена на том, что невиртуальное общение может быть отличным и приятным, а мир вокруг - дружественным и разноцветным. Стоит только выключить смартфон.

Главные герои клипа - молодые люди, которые видят друг друга только через экраны устройств. Даже обнимая друг друга, влюбленные продолжают чатиться. Однако мир не сводится только к гаджетам. И они понимают это, когда в смартфонах разряжаются батареи. Без них молодые люди открывают для себя окружающий мир и радуются настоящему человеческому общению.

"С появлением гаджетов мы все стали виртуально зависимыми и отдалились друг от друга. Сюжет клипа призывает оглянуться и увидеть, какой замечательный мир вокруг, как много есть пространства для любви и творчества. Ведь гаджеты хоть и расширяют кругозор, ускоряют темп жизни и крадут у нас друг друга и время, которое мы могли бы проводить вместе. Время уходит, мы можем дарить больше тепла и внимания друг другу", - говорит Диля.