"Так приятно": Диля презентовал клип о том, каким может быть мир без смартфонов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Идея клипа сосредоточена на том, что невиртуальное общение может быть отличным и приятным, а мир вокруг - дружественным и разноцветным. Стоит только выключить смартфон.
Главные герои клипа - молодые люди, которые видят друг друга только через экраны устройств. Даже обнимая друг друга, влюбленные продолжают чатиться. Однако мир не сводится только к гаджетам. И они понимают это, когда в смартфонах разряжаются батареи. Без них молодые люди открывают для себя окружающий мир и радуются настоящему человеческому общению.
"С появлением гаджетов мы все стали виртуально зависимыми и отдалились друг от друга. Сюжет клипа призывает оглянуться и увидеть, какой замечательный мир вокруг, как много есть пространства для любви и творчества. Ведь гаджеты хоть и расширяют кругозор, ускоряют темп жизни и крадут у нас друг друга и время, которое мы могли бы проводить вместе. Время уходит, мы можем дарить больше тепла и внимания друг другу", - говорит Диля.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!