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Espreso.tvОбщество"Нет больше "чужой" войны": Зеленский в ООН обратился к мировому сообществу

"Нет больше "чужой" войны": Зеленский в ООН обратился к мировому сообществу


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество не воспринимать войну в Украине как "чужую" войну

Об этом Зеленский заявил во время выступления на 74-й сессии Генассамблеи в ООН, передает Еспресо.TV.

"Не думайте, что война далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не так велика. Сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю. На каждого лидера ложится ответственность за судьбу всего мира. В современном мире больше нет "чужой" войны", - сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина нуждается в мировой поддержке.

"Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда война идет в Украине, когда идет война в Европе", - добавил Зеленский.

Президент Украины также назвал своей задачей завершение войны и возвращение украинских территорий.

 

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