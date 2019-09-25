"Не обыскивают частные машины": Нефедов пояснил, как экс-жена Князева проскочила мимо таможенников с полмиллиона евро

25 сентября, 2019, 13:28

Глава таможенной службы Максим Нефедов отметил, что прямой вины таможенников в пропуске экс-жены бывшего главы Нацполиции Сергея Князева с 500 тыс. евро нет

Об этом он написал в комментариях под одной из публикаципостив Facebook.

"Как ни странно, но здесь прямой вины таможенников нет. Шли зеленым коридором, риски не сработали ни на машину, ни на людей. Таможенники не обыскивают частные машины. Я смотрел видео с камер, незаметно нарушений технологии работы. Есть определенные странности чуть дальше по движению, пусть ГБР исследует, есть факты, что кто-то эту машину сопровождал ", - пояснил Нефедов.

Напомним, 23 сентября СМИ сообщили об остановке на границе с Польшей автомобиля, в котором находилась экс-жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева, а также 500 тыс. евро якобы без надлежащего декларирования.

Председатель Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность.

24 сентября, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку .

Рolskie Radio сообщил, что районная прокуратура польского Замостье инициировала расследование в отношении задержанных трех граждан Украины и одного хорвата по подозрению в попытке отмывания средств .

ГБР взялось расследовать небрежность таможенников.