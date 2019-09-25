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Espreso.tvМир"Настало время выйти из летаргического сна": Дуда в ООН призвал не повторять ошибок в отношениях с агрессором

"Настало время выйти из летаргического сна": Дуда в ООН призвал не повторять ошибок в отношениях с агрессором


фото: reuters
Президент Польши Дуда заявил, что его страна будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии

Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что в Польше, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом", сообщает Укринформ .

Дуда также призвал международное сообщество не пытаться успокоить агрессора, ведь ошибочность этого доказала Вторая мировая война.

"К сожалению, как показали последние годы, такой же соблазн договориться с агрессором, царивший тогда, есть и сейчас. Я твердо убежден, что настало время выйти из состояния летаргического сна, научиться из предыдущего опыта и прекратить повторять те же ошибки", - подчеркнул он.

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